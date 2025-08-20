Documentaire

Au pied des eaux brassées des chutes de Murchidson en Ouganda vivent deux ennemis éternels : le varan et le crocodile du Nil. Le premier, maître des berges, s’empare des œufs du second… qui fait régner la terreur dans le fleuve.

Au moment de la ponte, les crocodiles femelles crocodiles dépoosent à l’emplacement du nid des sécrétions odoriférantes, afin de le retrouver rapidement au retour du bain. Malheureusement, cette odeur est un précieux indice pour le varan.

Mais les crocodiles ne sont pas les seules à veiller sur leurs oeufs. Ils peuvent compter sur les vanneaux armés et les martins pêcheurs. Qui du varan ou du crocodile et ses amis triomphera ?

Documentaire : Conflits dans un fleuve

Réalisation : Bertrand Loyer

