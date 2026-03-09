Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Mante orchidée : la pire des impostures En Malaisie, la mante orchidée se nourrit d’insectes volants. Son astuce pour les attraper est surprenante.

Documentaire L’arme fatale du dragon de Komodo Si le buffle est bien plus grand et plus rapide que le dragon de Komodo, une seule morsure peut...

Documentaire Un guépard ami avec un chien ! Dans le parc animalier de Busch Gardens, en Floride, les visiteurs viennent voir un duo insolite…

Podcast Écouter et observer les oiseaux : un acte de résistance En 1960, la biologiste Rachel Carson annonçait un « printemps silencieux », et aujourd’hui, la réalité est là : un quart...

Documentaire Le mystère des animaux dévoilés Le quiz de la sane apporte enfin des explications aux multiples questions triviales ou scientifiques que tout amateur de...

Conférence Des animaux, des humains et vice versa Chiens, chats, oiseaux nous tiennent compagnie, confortablement installés dans nos quotidiens. Leur apprivoisement est une longue histoire placée sous...

Conférence Les animaux ont-ils vraiment un sixième sens ? Conférence de Marie Claude Bomsel durant l’Université d’été de l’animal 2019 au domaine de la Bourbansais : « Les animaux...

Documentaire Que font les fourmis de feu pour marcher sur l’eau ? Micky Eubanks connaît bien les fourmis de feu. Mais bien qu’il les étudie depuis plus de trente ans, il...

Documentaire Ce bébé phoque va-t-il survivre ? Alors que sa mère a mal estimé l’arrivée de la marée, un bébé veau-marin peine à rester en vie....

Documentaire C’est pas sorcier – Les méduses Les méduses existent depuis 600 millions d’années. Plus de mille espèces peuplent nos océans et nos lacs. Elles sont...

Documentaire Les lémuriens au bord de la famine ? Les 110 espèces de lémuriens présentes sur l’île de Madagascar bien avant l’arrivée de l’homme sont menacées par le...

Documentaire Apprivoiser un aigle pour devenir un homme en Mongolie Suivez l’histoire d’un cheikh, un maître d’aigle et de son neveu, le futur cheikh. Grâce à leur relation, nous...

Documentaire Un cirque sans animaux N’y aura-t-il bientôt plus d’animaux dans les cirques itinérants ? Le gouvernement envisage de les interdire d’ici cinq ans....

Documentaire Terriens TERRIENS (Earthlings) est un film documentaire américain de Shaun Monson sorti en 2005, et dont la réalisation a nécessité...

Documentaire Ce jeune manchot est pourchassé par des orques ! Habillé de son magnifique pelage d’adulte, il est temps pour le jeune manchot de quitter le nid familial et...

Documentaire Ce duel de cachalots finit en baston générale Les histoires de famille existent même chez les cachalots. Huit nouveaux petits sont nés dans cette tribu de mammifères...

Documentaire Offrir une nouvelle vie aux animaux maltraités L’association roumaine Smeura est le plus grand chenil privé au monde. Environ 5 500 chiens errants y vivent après avoir été...

Documentaire La limace de mer fait du sale mamene La limace de mer est surnommée la « danseuse espagnole ».