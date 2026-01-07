Après avoir passé plusieurs semaines sans boire, le dromadaire est capable d’avaler 110 litres d’eau en une dizaine de minutes.
En Australie, Emily Small recueille les wombats au Goongerah Wombat Orphanage.
Crabe VS poulpe VS murène, la poursuite infernale !
Une meute de loups attaque un troupeau de bisons !
Il y a très longtemps, les ancêtres des Mnongs, ethnie des Hauts Plateaux du Vietnam, inventèrent une technique de...
D’où viennent les insectes, les oiseaux et les mammifères ? Grâce aux nouvelles technologies et à de récentes découvertes,...
L’océan couvre plus de 70 % de la surface de notre planète, mais l’immense majorité de ce volume reste...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Ce rapace est l’un des seuls à pouvoir digérer directement les os. S’ils sont trop grands pour être ingurgités,...
Sièges-cabines vides, plages désertes, c’est le calme plat sur les plages de la mer du Nord. La pandémie aura...
Des forêts tropicales africaines aux grandes steppes d’Asie centrale en passant par la mer du Nord, l’Asie du Sud-Est...
Dans le désert du Thar en Inde, Punmaran, un chamelier, guide ses 250 chameaux au cœur du désert, servant...
En réalité, les bébés requins sont une cible pour les autres prédateurs, y compris les requins. Les requins femelles...
Le sanglier, animal mystérieux à l’instinct grégaire et à l’activité nocturne, reste difficile à surprendre et à observer. Ce...
L’ours polaire trône sans partage en haut de la chaîne alimentaire… une position qui n’a pas que des avantages....
Des millions de foyers français possèdent un chat ou un chien, rarement les deux. Comportement, dons naturels, utilité, beauté…...
Les fourmis sont fascinantes par leur capacité à organiser des sociétés complexes et à développer des relations symbiotiques avec...
Pour les humains, l’adoption est une conséquence d’un désir d’enfant et de générosité. Qu’en est-il pour les animaux ?...
Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup....
Les coyloups, espèce hybride entre un loup et un coyote, sont de plus en plus nombreux en Amérique du...
C’est dans l’univers hippique du Haras de la Cense que Gérald Ariano va passer trois jours d’immersion pour découvrir...
