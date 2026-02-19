Le grand troupeau de pachyrhinosaures doit traverser une rivière pleine de dangers pour achever sa migration.
Le grand troupeau de pachyrhinosaures doit traverser une rivière pleine de dangers pour achever sa migration.
Dans l’océan Pacifique, l’île d’Eil Malk abrite un lac unique au monde : 10 millions de méduses y vivent.
On imagine souvent les êtres vivants bien en ordre d’évolution se concentrant sur le souci reproducteur, intrépide aventure d’un...
L’ours polaire, symbole emblématique des régions arctiques, incarne à la fois la majesté et la vulnérabilité de la nature...
Isolation, sécurité des accès, décorations intérieures, adaptation permanente aux conditions météo… L’homme n’est pas le seul à faire preuve...
Quoi de mieux pour observer les animaux qu’un robot infiltré ?
Cette araignée sauteuse vit dans des conditions extrêmes, sur un massif de l’Himalaya.
Les grands singes, ces créatures fascinantes et emblématiques de la faune sauvage, ont toujours suscité une admiration profonde et...
Cet oiseau des forêts tempérées valdiviennes est terriblement agile et ne refuse jamais une petite collation.
Le plateau tibétain s’étend à plus de 4.000 mètres d’altitude. Seules les montagnes enneigées du Kunlun semblent, au loin,...
Au cœur du Myanmar, terre de beauté sauvage et de dangers cachés, l’herpétologue et photographe Nathanaël Maury part en...
Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné...
Le carcharodontosaure est un mastodonte terrestre plus grand que le tyrannosaure. Il fait 7 tonnes et plus de 13m.
Le mode de reproduction des requins est leur talon d’Achille. Beaucoup moins efficace que celui d’autres poissons, il les...
Un poisson sur un million vivant dans l’océan meurt de sa belle mort, tous les autres finissent dans l’estomac...
Chauffeur privé, gastronomie, jeux… ce chien s’éclate !
Le pangolin est devenu mondialement célèbre quand il a été accusé, à tort, d’être à l’origine de la pandémie...
Plongez dans les aventures de Bernie, un ourson malais, et son retour à la vie sauvage aux côtés de...
Janis Carter est une primatologue hors du commun. En Gambie, elle a vécu seule sur une île avec un...
Les ancêtres de ce chiroptère ont été les premiers mammifères à pénétrer sur l’île, bien avant les humains. En...
Des îles écossaises aux fjords de Norvège et à la volcanique Islande, les animaux sauvages luttent pour subsister malgré...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site