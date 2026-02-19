Dans l’océan Pacifique, l’île d’Eil Malk abrite un lac unique au monde : 10 millions de méduses y vivent.
On imagine souvent les êtres vivants bien en ordre d’évolution se concentrant sur le souci reproducteur, intrépide aventure d’un...
L’ours polaire, symbole emblématique des régions arctiques, incarne à la fois la majesté et la vulnérabilité de la nature...
Isolation, sécurité des accès, décorations intérieures, adaptation permanente aux conditions météo… L’homme n’est pas le seul à faire preuve...
Quoi de mieux pour observer les animaux qu’un robot infiltré ?
Cette araignée sauteuse vit dans des conditions extrêmes, sur un massif de l’Himalaya.
Les grands singes, ces créatures fascinantes et emblématiques de la faune sauvage, ont toujours suscité une admiration profonde et...
Cet oiseau des forêts tempérées valdiviennes est terriblement agile et ne refuse jamais une petite collation.
Les cachalots dorment à la verticale et se font des câlins.
Le West Highland White Terrier est l’un des membres de la famille centenaire des terriers d’Ecosse. Au fil des...
Qu’est-ce qui permet à certaines espèces de survivre dans des conditions difficiles ? Quels sont les secrets de leur...
L’odorat de certains chiens leur permet de détecter des cellules cancéreuses.
Au Biodôme de Montréal, la vétérinaire Emiko Wong travaille tous les jours avec des centaines d’espèces animales exotiques et...
C’est au coucher du soleil que le caracal part en quête d’un repas. Adepte de l’embuscade, ce petit félin...
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
Les lucioles, aussi appelées vers luisants, appartiennent à la famille des Lampyridae, qui regroupe plus de 2 000 espèces....
Alors que l’été approche, ce marsupial doit être prévoyant et manger autant que possible. Images tirées de la série...
Les chiens sont des animaux très réactifs et sensibles aux émotions. Ils sont capables de détecter subtilement les changements...
Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. Cette série documentaire renouvelle notre regard sur des espèces...
\r\nLa région du Pantanal, territoire de 200 000 km² situé dans l’État du Mato Grosso, compte environ 8 000...
Quelles différences existe-t-il entre le requin baleine et le grand requin blanc ? On vous dit tout sur leurs...
