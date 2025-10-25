La parade nuptiale de ces oiseaux est hypnotisante, d’autant plus quand on y assiste depuis les hauteurs.
Les îles Shetland, étonnamment sauvages et isolées, abritent la plus forte densité de loutres d’Europe. Mais malgré leur nombre,...
La migration des sardines est la plus grande migration de la planète en termes de biomasse. Forcément, certains en...
Le rat-taupe géant ne passant que peu de temps en surface, le canidé ne peut pas se permettre de...
Dans les steppes et les forêts du nord de l’Asie, plusieurs espèces d’ours cohabitent et se battent pour leur...
Le plus grand mammifère terrestre, appelé « camélopard » dans l’Antiquité, est aujourd’hui en situation critique.
Le déclassement du loup au sein de la convention de Berne, désormais « protégé » et non plus « strictement protégé », ravive...
Ces deux chiens ont mordu un enfant de cinq ans et ont été condamnés à mort par la justice....
Sur les terres désolées de l’Arctique, les ours blancs, tenaillés par la faim, se livrent à des combats de...
Des expériences ont été faites sur des dauphins, des chiens de sauvetage ou des papillons pour déterminer comment un...
Les orques, également appelées épaulards (Orcinus orca), sont des mammifères marins emblématiques qui occupent une place de choix au...
Le dytique est une espèce de scarabée qui est capable de marcher, de nager et de voler. Son habitat...
Réputé vorace, cruel, destructeur, sanguinaire et même amateur de chair humaine, le loup terrifie l’homme depuis la nuit des...
Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...
Rémi Dupouy, adepte de l’immersion sauvage, se rend en Roumanie pour réaliser l’un de ses plus vieux rêves :...
Le pika (famille des Ochotonidae), particulièrement l’américain ou le pika à collier, est connu pour son comportement de mise...
\r\nTout n’est pas qu’une question de taille ! La preuve avec ces redoutables prédateurs capables de s’attaquer à des...
\r\n\r\nLes chasseurs de pythons traquent l’anaconda vert dans le bassin de, l’Amazone au Pérou. Une fois de retour en...
Le fonctionnement interne du vaste corps des éléphants leur permet de résister à la chaleur et de s’alimenter dans...
\r\nLa savane est le théâtre de performances et de records incroyables et parfois méconnus : gros plan sur ces...
Quand un chasseur chinois affirme avoir photographié un tigre de Chine du sud, une espèce considérée comme éteinte, les...
