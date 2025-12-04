Documentaire

Les indiens Taïnos, les premiers habitants de Cuba, vouaient un véritable culte aux flamants roses ; ils étaient persuadés que cet oiseau, comme le Phénix, était immortel car ils ne retrouvaient jamais leurs cadavres.

La révolution, l’embargo, le braconnage, les prédateurs et le progrès ont rapidement décimé les colonies de flamants roses des Caraïbes qui venaient ici par dizaines de milliers se reproduire. Flora et Fauna, une organisation de protection de la nature crée par un commandant de la révolution, travaille chaque jour à protéger, élever et soigner cet oiseau dont les plumes s’habillent de feu quand ils s’envolent vers le soleil.

Direction : Jean Queyrat et Vincent Grémillon