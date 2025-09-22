Documentaire

Dans la ferme de Colombie Britannique qu’il a transformée en véritable arche de Noé, Gordon Blankstein a une mission : élever certaines des espèces animales les plus menacées au monde dans le but de les rendre à la vie sauvage, afin qu’elles puissent vivre librement dans leur habitat naturel.

Depuis son plus jeune âge, Gordon Blankstein soigne les animaux orphelins avant de les relâcher dans la nature. Aujourd’hui, dans sa ferme, ce philanthrope héberge une cinquantaine d’espèces animales, dont les plus rares au monde, afin qu’elles puissent un jour retourner dans leur pays d’origine.

Documentaire : Humanima – Une Espèce Rare

Réalisation : Jean-François Bouchard

Production: Productions Nova Média

