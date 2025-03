Documentaire

Les requins souffrent d’une mauvaise réputation largement entretenue par le cinéma et les médias, mais sont-ils réellement aussi dangereux qu’on le prétend ? En réalité, ces prédateurs marins sont essentiels à l’équilibre des océans et attaquent l’homme bien plus rarement qu’on ne l’imagine. Chaque année, on recense en moyenne une centaine d’attaques de requins dans le monde, dont une faible proportion est mortelle. Comparé aux accidents de la route ou aux piqûres d’insectes, le risque d’être attaqué par un requin est infime.