Documentaire

Paris n’est pas qu’un décor de pierre et de verre. C’est aussi un habitat pour des milliers d’espèces animales, souvent invisibles mais omniprésentes. Ce documentaire explore la vie cachée des insectes, rongeurs et crustacés qui cohabitent avec les humains au cœur de la capitale.

À travers le quotidien fictif de la famille Fichu, on découvre comment fourmis, grillons, cloportes, blattes et rats se sont parfaitement adaptés à la vie urbaine. Une plongée scientifique et poétique dans un écosystème méconnu, au croisement de la biologie, de l’urbanisme et de la survie.