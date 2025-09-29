Les Tamarins vont-ils survivre face à une nouvelle menace ? Dans la forêt atlantique du Brésil, les Tamarins lions dorés, autrefois au bord de l’extinction, ont retrouvé espoir grâce à de grands efforts de conservation. Mais leur survie est de nouveau menacée : une invasion de marmousets plus agressifs met en péril leur habitat et leur nourriture. Ce documentaire explore les rivalités entre espèces, les dilemmes éthiques de la conservation et les solutions envisagées par les scientifiques pour préserver l’une des espèces les plus emblématiques du Brésil.
Réalisé par Mauricio Dias
© AMP