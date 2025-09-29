Ressources Dans la même catégorie

Podcast Cats : le comportement des chats À l’occasion de la sortie au cinéma du film Cats, interrogeons Marion Ruffié, comportementaliste spécialiste du chat, sur l’éthologie...

Documentaire La gestation d’une lionne est très risquée La lionne Maya est à 2 semaines de mettre au monde ses lionceaux, mais elle est affamée. Elle se...

Documentaire Deux mambas noirs s’affrontent pour s’accoupler avec une femelle Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.

Documentaire Pourquoi chasser quand on peut voler la proie d’un congénère ? Les crocodiles ont la mâchoire la plus puissante du règne animal. Ils font ce qu’ils peuvent pour s’éviter mais...

Conférence Intelligences animales : cervelle d’oiseaux et mémoire d’éléphants L’humain n’a pas le monopole de l’intelligence, celle-ci est partout et plurielle. La chercheuse Emmanuelle Pouydebat remet en cause...

Documentaire Les géantes de Yalimapo La plage de Yalimapo, dans l’ouest de la Guyane, est l’un des principaux sites mondiaux de ponte de la...

Documentaire Impressionnant combat entre deux markhors, rois des falaises En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.

Documentaire Sens cachés des cétacés Il y a quarante-cinq millions d’années, les cétacés vivaient sur la terre ferme. S’adaptant au fil des siècles à...

Documentaire Colombie sauvage – Lézards en pagaille Dans la jungle, Nigel déniche plusieurs variétés de dendrobates, des petites grenouilles toxiques très colorées. Il s’attarde aussi sur...

Article L’univers fascinants des animaleries L’animalerie, plus qu’une simple boutique, est un univers riche où passion, responsabilité et découverte se rencontrent à chaque coin....

Documentaire Histoires de zoo – Zoo de Jersey Depuis 1996, Tony Allchurch est vétérinaire au zoo de Jersey, un endroit unique au monde… En effet, dans cette...

Documentaire La planète des chimpanzés – Leur dernier refuge sur Terre ? Dans la lagune de Conkouati au Congo, une association s’est engagée dans une mission inédite : permettre à des...

Article Quelles sont les araignées les plus dangereuses ? Il existe environ 40 000 espèces d’araignées différentes dans le monde. Ces merveilles de la nature nous étonnent par...

Documentaire Porto Rico, un centre de soins pour sauver les lamantins Également appelés « vaches de mer », les lamantins, de gros mammifères aquatiques herbivores, vivent dans les lagunes des eaux caribéennes....

Article Quels sont les serpents les plus venimeux d’Europe ? L’Europe, bien que moins réputée pour ses serpents venimeux que des régions comme l’Asie ou l’Afrique, abrite tout de...

Documentaire Le piège mortel du fourmilion Dans le désert du Namib, la larve de fourmilion a conçu un piège diabolique.

Article D’où vient le long cou de la girafe ? Le long cou de la girafe a toujours fasciné les scientifiques, les naturalistes et les curieux. Cette particularité physique,...

Documentaire Des lions, des os et des armes L’auteur britannique Richard Peirce part enquêter sur l’élevage de lions en Afrique du Sud, afin de récupérer leurs os...