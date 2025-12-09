Documentaire

Dauphinville. Le nom d’une communauté de 250 personnes qui vivent sur une même côte d’une île hawaïenne. Elles ont une histoire en commun : un jour, elles ont tout abandonné pour s’installer ici et vivre près des dauphins. Mille à deux mille dauphins à long-bec vivent autour de l’île de façon sédentaire. Après une nuit passée au large pour se nourrir, ils viennent au petit matin dans les baies, là où les hommes les attendent. En 20 ans, hommes et dauphins sauvages ont ainsi développé des jeux. Une complicité évidente et mystérieuse se dégage. Ce qui ne plaît pas à tout le monde. Les Hawaïens de souche, descendants des Polynésiens, se sentent insultés : les dauphins sont des divinités dans leur culture, il est interdit de les approcher. Certains militants dénoncent aussi ces nages quotidiennes. 15 volontaires de Kula Naïa, une association écologiste qui travaille avec les autorités fédérales, surveillent chaque jour les baies. D’après leurs études, les hommes dérangent les dauphins dans leur sommeil et les font fuir. Suite à leurs conclusions, et face à l’attrait grandissant des hommes pour les dauphins, les autorités fédérales ont réagi : dans quelques mois, il sera interdit de nager dans les baies avec les mammifères, ou seulement à certaines heures et certains endroits bien limités.