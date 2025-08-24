Sans la loutre, la petite faune marine pullulerait et anéantirait ce sanctuaire pour mammifères marins.
Les ténèbres éternelles des abysses sont son royaume. Certains spécimens de requin lutin peuvent largement dépasser les quatre mètres...
La méduse Turritopsis dohrnii, souvent surnommée la « méduse éternelle« , fascine les scientifiques et passionnés de biologie marine. Dotée d’une...
La forêt d’Ifrane est la plus belle forêt de cèdres du Maroc. C’est aussi le royaume des singes magot....
À l’époque encore récente où la saison des glaces durait 15 jours de plus au printemps et débutait deux...
Avec deux petits qui essayent de lui chiper ses proies, cette femelle lynx doit rester sur ses gardes.
Les douanes américaines ne doivent rien laisser passer : espèces sauvages, colis commandés sur le dark web, substances narcotiques…...
À l’aide de la cicatrice, le docteur confirme les suppositions : il s’agit bien d’une attaque de requin-tigre.
À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....
Le chat est l’animal domestique préféré des Européens. Pourtant, personne ne sait comment vivent nos chers félidés une fois...
Des chevaux tout en puissance. Les chevaux de trait ont été pendant des siècles les compagnons des paysans. Ils...
En 1979, Laurie Marker quitte famille, amis et son pays, les Etats-Unis, pour venir en aide au guépard. Elle...
La scolopendre géante, connue scientifiquement sous le nom de Scolopendra gigantea, est une créature fascinante et redoutée des régions...
Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage Un documentariste animalier a réussi à nouer une relation de confiance avec le félin.
En France, le chat est présent dans différents ménages. Il tient compagnie à son maître et l’aide à passer...
Les montagnes du Tian Shan, au sud de l’Afghanistan, représentent un coin de paradis pour les ours bruns et...
Dans les forêts d’acajou d’une minuscule île des Antilles vit un singe de l’Ancien monde, venu d’Afrique de l’Ouest....
L’homme n’est pas le seul animal social. Début 2001, le primatologue Franz de Waal publie ses travaux sur le...
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
Avec une envergure pouvant atteindre un mètre quatre-vingt, pour un poids de dix kilos, le crabe royal est un...
Des petites chouettes voient le jour dans une campagne française.
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site