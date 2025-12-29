Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage
Le vélociraptor est né pour la chasse.
Les parasites comme les puces, les tiques ou les vers intestinaux représentent un risque pour la santé du chien....
Le guépard, véritable incarnation de la vitesse et de l’agilité, est un félin unique dans le règne animal. Doté...
Ce serpent préfère habituellement les environnements aquatiques ou semi-aquatiques. Il n’est pas venimeux, mais sa morsure est très douloureuse.
Il existe plusieurs façons de faire revivre le mammouth (Mammuthus primigenius) et l’on se propose de les évoquer en...
Certaines espèces d’amphibiens accouchent de manière bien particulière.
Il est parfois nécessaire d’en arriver là, même si ce n’est pas idéal pour l’animal. La scène se déroule...
Observer le regard profond d’un grand singe provoque souvent un sentiment étrange, un mélange de reconnaissance et de vertige....
La vie démarre fort pour ces canetons !
Cette île est mondialement connue pour les célèbres dragons de Komodo, des monstres à la terrible réputation, qui ont...
Les requins, souvent décrits comme les monstres des profondeurs, suscitent une peur instinctive et fascinante chez les humains, bien...
Le grand requin blanc, souvent perçu comme une créature redoutable, est un prédateur fascinant et complexe qui règne sur...
Cet étalon expérimenté et très protecteur tente de défendre sa fille des assauts d’un jeune prétendant qui n’a qu’une...
Cousine du serpent, du crocodile et du lézard, la tortue est apparue à peu près en même temps que...
Après la naissance de deux bébés tigres au zoo de Brisbane en Australie, Giles le soigneur les installe chez...
On comptait 100 000 guépards au début du XXe siècle. Ils ne sont désormais plus que 12 000 dans...
Cachées derrière les cascades, d’étranges créatures prospèrent pendant quelques mois à la surface avant de s’enfoncer à nouveau dans...
Le gastonia, protégé par une épaisse carapace hérissée de piquants et bâti comme un char d’assaut, défie l’utahraptor, le...
En Chine, la course hippique est le sport roi. Et c’est au Hong Kong Jockey Club, une institution vieille...
Le jaguar est le roi de la forêt amazonienne. Il ne craint même pas les puissants caïmans du fleuve.
Suite au décès de son mari, Françoise se retrouve seule en Afrique du Sud, à la tête de la...
