Cet étalon blanc est le mâle dominant. Il approche une jument qui n’a pas de poulain en pleine saison des amours. Commence alors une parade amoureuse… élégante, mais musclée.
La harpie féroce est l’un des rapaces les plus puissants.
Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...
En Australie, des milliers de crabes vivent sur les plages au rythme des marées.
Depuis des siècles, la cité de Calakmul est en ruine. Les habitants humains ont été remplacés par une autre...
Dans l’Océan Atlantique, un curieux poisson est presque incapable de nager.
Des milliers de couples de fou de Bassan se reproduisent chaque année sur l’île Rouzic, unique colonie française située...
L’ornithorynque est sans aucun doute l’une des créatures les plus déconcertantes que la nature ait jamais engendrées. Ce petit...
Pourquoi les insectes super-géants ont-ils disparu il y a 250 millions d’années ? Il y a 320 millions...
À Harar, la ville mythique de l’Orient éthiopien, hommes et hyènes vivent en paix. Tous les soirs, ici, aux...
Sur le chemin qui fait le tour du Mont-Blanc, nous observons une population de bouquetins alpins qui prospère de...
À Mayotte, au large de la côte nord-est de Madagascar, la tortue de mer est menacée d’extinction, elle a...
Pour personnaliser l’odeur de son terrier, la chouette chevêche collectionne les excréments. Les bouses de bisons séchées lui permettent...
La solution à ce problème : par une méthode simple et efficace proposée par Bruno Legrand, spécialiste reconnu et...
Fascinés par la panthère des neiges, mythique félin des hauts plateaux tibétains, les deux frères Frédéric et Olivier Larrey...
Si le nombre de grands requins blancs à Cap Cod ne cesse d’augmenter, cela ne semble pas inquiéter les...
Les tritons sont des amphibiens urodèles, représentés entre autres par le genre Triturus. Ils s’apparentent aux salamandres ; d’une...
Les félins hantent depuis toujours notre imaginaire. Incapables d’égaler leur puissance, nos ancêtres les vénéraient et leur prêtaient des...
L’Homme n’est pas le seul à utiliser le langage ! L’étude des singes montre qu’eux aussi. Alban Lemasson est...
Dans le vaste éventail de la biodiversité terrestre, certaines espèces animales se démarquent de manière spectaculaire par leur capacité...
