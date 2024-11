Documentaire



Dans ce captivant documentaire, nous suivons deux aigles pêcheurs dans une aventure aérienne émouvante. L’un, en liberté, plane majestueusement au-dessus des cimes, tandis que l’autre, retenu en captivité depuis longtemps, rêve de s’envoler à nouveau. Leurs destins vont se croiser dans des moments rares et poignants, immortalisés par des images d’une grande beauté. Ce film raconte bien plus qu’une simple histoire d’oiseaux ; il offre une profonde réflexion philosophique sur la liberté, la résilience et l’espoir. Une immersion visuelle et émotionnelle qui touche en plein cœur.

Réalisation : Jacques Olivier Travers & Muriel Barra