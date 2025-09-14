Cette lionne est prête à creuser pendant des heures pour ramener une proie qui lui permettra de nourrir ses petits.
Les larves sont les figures d’une altérité radicale, le point le plus abject et le plus éloigné de l’humain....
Le Spinosaurus est l’un des dinosaures les plus fascinants et énigmatiques qui aient jamais existé. Découvert pour la première...
Ce coléoptère est en fâcheuse posture, mais la nature l’a doté d’un moyen de défense particulièrement efficace.
Une petite piqûre d’abeille peut être très douloureuse, mais pourquoi et comment piquent-elles ? Images tirées de la série...
Le dingo a été importé en Australie par des aborigènes, il y a environ 3 500 ans, et il...
La diarrhée chez les chats est un problème fréquent qui peut être causé par divers facteurs, allant de changements...
Pourquoi les dinosaures ont disparus ? Changement climatique, épidémies, astéroïde ? Les paléontologues ne sont pas tous d’accord sur...
Les chats ne cessent de nous surprendre. Derrière leurs airs mystérieux et leurs siestes interminables se cachent des comportements...
Au début du printemps, la louve du couple dominant donne naissance à des petits. Les nouveaux-nés restent au chaud...
La communication chez les chiens est un domaine fascinant qui suscite l’intérêt des scientifiques et des propriétaires de chiens...
Le Cagou est un oiseau endémique du territoire, mais il est en voie d’extinction. Aujourd’hui, dans WEARI, nous tacherons...
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Le Français Xavier Bonnet est l’un des plus grands spécialistes mondiaux des serpents. Il les traque dans toutes les...
Certaines espèces animales ou végétales ont développé des techniques de leurre très performantes pour tromper leur ennemi, prédateur ou...
L’ours polaire trône sans partage en haut de la chaîne alimentaire… une position qui n’a pas que des avantages....
Les îles Shetland, étonnamment sauvages et reculées, abritent la plus forte densité de loutres d’Europe. Une nouvelle portée de...
En Irlande, une chatte a recueilli des canetons orphelins.
Si l’histoire de la domestication du chien est souvent connue, celle du chat est longtemps restée un mystère. Pourtant,...
On croit bien connaître celui que l’on appelle volontiers T-Rex, ce prédateur aux pattes postérieures puissantes et à l’énorme...
Le petit village de Boucan Canot, sur l’île de La Réunion, est réputé pour ses plages au sable blanc...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site