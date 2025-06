Documentaire

La réserve du Serengeti s’étend sur plus de 14.000 km2 du lac Natron au lac Victoria. C’est le plus vaste terrain de migration d’Afrique pour les animaux. Le braconnage y est fréquent. Le rhinocéros est le plus visé pour sa corne qui assure un salaire d’un an à celui qui la vend. Une semaine passée en compagnie des rangers qui accomplissent leur travail de surveillance.