Tout en rondeur, au parler franc, rudoyant parfois les gens comme il faut bouger les chevaux, avec affection, attirant d’emblée la sympathie, dénué de tout calcul, sa moquant de l’image qu’il peut donner, drôle, débordant d’une énergie communicative, l’écuyer Lucien Gruss est un personnage. Méconnu des médias et du grand public au contraire de son cousin Alexis, il a préféré l’ombre aux concessions de la célébrité. Ce film dresse le portrait de cet artiste sincère, épris de vérité, totalement atypique dans le monde équestre français. Soucieux de ne pas voir disparaître la belle équitation, Lucien Gruss nous livre son savoir de dresseur et d’homme de cheval avec enthousiasme et émotion.