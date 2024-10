Documentaire



Le Zoo de Doué nous dévoile ses secrets une fois les grilles fermées au public. L’hiver y est loin d’être une saison calme ! Ce zoo unique accueille des espèces majoritairement menacées, et les moments les plus inintéressants se déroulent une fois les visiteurs partis. Les soigneurs, vétérinaires et assistants, tels que Sylvie, Brice et Dédé, reprennent leur travail. Leur défi actuel est la réussite de l’accouplement entre Tara, une guépard, et Ben Hur.

Réalisation: Thierry Machado