La chasse dure jusqu’à ce qu’une antilope épuisée soit encerclée par la meute. Rapidement il n’en reste plus que quelques morceaux d’os et de peau.
Le zoo de Beauval est célèbre pour les espèces rares qu’il abrite. Pendant dix mois, nous y avons tourné...
Le nandou, souvent comparé à l’autruche pour sa taille imposante et son incapacité à voler, est un oiseau fascinant...
Au championnat de France de concours canin, ils rivalisent d’astuces pour que leurs chiens de race soient les plus...
Le héron crabier peut se nourrir d’amphibiens, de crustacés, de mollusques et même de petits oiseaux. Images tirées de...
Ce crapaud reste à couvert la journée et chasse la nuit, mais il a attiré l’attention d’un visiteur indésirable...
La morsure d’un requin fournit beaucoup d’informations sur sa façon de vivre et de chasser, mais nous en savons...
Malgré sa petite taille, la crevette-mante n’a rien à envier au meilleur boxeur poids lourds de l’Histoire. Images tirées...
Pouvant mesurer 1,50 mètre de long et peser plus de 250 kg, cette tortue est dotée d’une endurance incroyable....
La puce est un envahisseur redoutable : responsable de la peste qui a décimé un tiers de l’Europe au...
Le soja occupe la moitié des terres cultivées de l’Argentine. Pour sortir de la crise financière de 2002, le...
Le Husky est une race de chien captivante, qui attire inévitablement l’attention par sa beauté, son énergie débordante, et...
Les océans recouvrent 71% de notre planète. Cette immense étendue bleue abrite une biodiversité extraordinaire : plus de 170...
Le mamba noir est l’un des serpents les plus redoutés au monde, et pour cause : le venin de...
Dans la nature, la bataille pour la survie est essentielle. À chaque lever du soleil, une course pour la...
Ce documentaire part à la découverte d’un des hauts lieux de l’Art Equestre ; l’Ecole Royale Andalouse de Jerez....
Ce rapace, présent sur la quasi-totalité de la surface du globe, est capable de suivre sa victime grâce à...
Dans le nord du Botswana, non loin du delta de l’Okavango, dans la réserve de Selinda, la population de lions...
C’est le mammifère sauvage le plus gros d’Europe. Depuis une dizaine d’années, des spécimens de bisons sont réintroduits en...
Vous avez adopté un chien et vous cherchez la meilleure nourriture pour lui ? Pensez à acheter des croquettes...
À l’instar des humains, les animaux ont une personnalité unique qui rejaillit sur leurs relations sociales. Illustrations avec les...
