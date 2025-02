Documentaire

L’Australie abrite une faune unique au monde, mais de nombreuses espèces emblématiques, comme les koalas, sont aujourd’hui menacées. Entre urbanisation galopante, maladies et catastrophes naturelles, ces animaux luttent pour leur survie. Des bénévoles se mobilisent jour et nuit pour les soigner, les protéger et leur offrir une seconde chance dans leur habitat naturel. Ce documentaire bouleversant nous plonge au cœur de leur combat et interroge notre responsabilité face à la disparition progressive de la biodiversité. Sauver ces espèces est-il encore possible ou assistons nous à la fin d’un monde ?

Réalisation : Christian Gaume

Présentation : Olivia Mokiejewski