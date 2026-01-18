Pour le savoir, ces scientifiques étudient des échantillons de peau de requin et les mettent en contact avec différentes hormones pour observer leur réaction.
Dans les années 1960, des expériences abominables ont démontré que les macaques étaient doués d’une formidable empathie, préférant souvent...
Dans cette course dans la nuit noire, le moindre faux pas de la lionne lui sera fatal Réalisé par...
Les animaux familiers que l’on croise dans nos campagnes sont eux aussi en voie d’extinction. « Envoyé spécial » a rencontré...
Le lagon de Nouvelle-Calédonie est un paradis pour les requins. Mais pas n’importe lesquels : on a l’habitude de...
Ce reptile primitif, qui a co-existé avec les dinosaures il a 250 millions d’années, est le dernier représentant de...
Le hérisson d’Europe est bien plus qu’une simple silhouette familière qui traverse nos jardins à la tombée de la...
Les ancêtres de ce chiroptère ont été les premiers mammifères à pénétrer sur l’île, bien avant les humains. En...
Cette jeune otarie s’engage sur un chemin dangereux et finit par retrouver ses congénères dans un bassin reculé.
Guidés par leur odorat et motivés par l’instinct de reproduction, les saumons doivent braver bien des dangers.
Personne ne sait comment ils sont arrivés à Madagascar, et la fonction exacte de ce 3e œil est encore...
Les mouches sont des insectes indésirables et exaspérants. Quand elles tournent en rond en vrombissant frénétiquement, notre première réaction,...
Cette petite oursonne est née il y a deux mois. C’est la première fois qu’elle pointe le nez hors...
Marineland, le plus grand parc marin d’Europe, accueille 850 000 visiteurs chaque année. Mais le parc est régulièrement pointé...
Charlotte, la femelle capibaras du zoo de Hambourg, met bas ses petits rongeurs un à un à la fois,...
L’allosaure est un spécialiste de l’embuscade. Mais le stégosaure est le dinosaure le mieux cuirassé de son temps.
Depuis près d’un siècle, les abeilles ont été l’objet d’une attention soutenue de la part des chercheurs dans le...
Cachées derrière les cascades, d’étranges créatures prospèrent pendant quelques mois à la surface avant de s’enfoncer à nouveau dans...
La maison des aigles. Le cadre est magnifique : un château médiéval en haut d’une colline alsacienne. On peut...
\r\nJoe Hutto est un naturaliste qui a vécu pendant plus d’un an avec des dindes dans les zones rurales...
Autour du fleuve Murray, les animaux se préparent à aller dormir. C’est le moment où le chat marsupial à...
