Ces deux félins inexpérimentés risquent leur vie en s’attaquant au bovidé, mais leur survie dépend aussi de cette chasse. Images tirées de la série documentaire « Animal Fight Club ».
Quand les chiens deviennent de véritables œuvres d’arts ! Un documentaire de Camille Antoni
Les chiens sont souvent considérés comme des membres à part entière de la famille, et leur santé est une...
Il ne lui manque que la parole
Les cochons ne naissent pas roses par hasard : leur couleur résulte d’un mélange de facteurs génétiques, biologiques et...
Le souvenir de Charlie, ce petit perroquet jadis si vif, flotte encore dans l’air comme un écho fragile. Sa...
En quelques semaines, trois attaques de requin ont été signalées à Cid Harbour sur la grande barrière de corail,...
Alors qu’il chasse les buffles, ce clan de lions se fait surprendre par un clan rival. Une bataille s’engage...
Plus les points d’eau sont occupés, plus la tension monte chez les animaux très territoriaux que sont les hippopotames.
Des prédateurs aux dents tranchantes peuplent le monde sous-marin, où l’on rencontre aussi des poissons disposant d’armes redoutables pour...
Lutter contre le moustique est un combat collectif à Singapour. Là-bas, pas question de discuter la méthode. Dans cette...
Les animaux sauvages sont entourés de légendes et de superstitions. Cette série documentaire renouvelle notre regard sur des espèces...
Ils ont sale réputation, et pourtant, les cochons, injustement méconnus, méritent bien mieux que les expressions dévalorisantes attachées à...
La plupart des carnivores peinent à survivre dans un monde où la population humaine ne cesse de croître. En...
Un voyage à l’ère préhistorique documenté par les dernières études en paléontologie, mis en scène par Hollywood et illustré...
L’épopée incroyable d’une petite éléphante du Botswana, sauvée et élevée après la mort de sa mère par des soigneurs...
Le spinosaure était un dinosaure géant, le plus grand chasseur que la Terre ait jamais porté. Le carcharodontosaure était...
Le caméraman sous-marin Mario Cyr a parcouru le monde à la découverte des espèces marines les plus surprenantes. Nous...
Des caméras ont suivi un troupeau de chevaux de Camargue en immersion.
Avez-vous entendu parler du cama, cet hybride surprenant au physique singulier ? Né d’un croisement improbable entre un chameau...
Au cœur du Pantanal brésilien, Muriel Robin et Chanee plongent dans la terre des Jaguars : une aventure sauvage,...
