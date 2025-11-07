Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ce mâle autruche est un vrai papa poule Même si ce sont des oiseaux, les autruches doivent couver leurs oeufs à même le sol. Chez cet imposant...

Documentaire La marmotte de l’Himalaya hiberne la moitié de l’année Sur les hauteurs du plateau tibétain, surnommées le toit du monde, une créature passe la moitié de l’année à...

Documentaire Le guépard, chasseur hors pair qui se fait pourtant voler ses proies Sa vitesse étant son principal atout, le guépard ne peut pas se permettre de risquer une blessure en affrontant...

Documentaire Cet étrange cochon se soigne avec l’acupuncture Le babiroussa est un animal exceptionnel entre le porc et le sanglier. Celui-ci s’appelle Albus, et il a souffert...

Documentaire Il sympathise avec un ours blanc Denis, un guide Canadien nous raconte sa passion et son lien particulier avec les ours et surtout avec un...

Documentaire Ce dinosaure faisait la taille d’une navette spatiale Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...

Documentaire Voici le plus petit ours du monde (avec un gros cerveau !) L’ours malais est bien plus petit que ses cousins. De ce fait, par instinct de survie, il a dû...

Documentaire Le spinosaure était encore plus féroce que le T-Rex Pendant des années, on a pensé que le tyrannosaure était le dinosaure carnivore le plus féroce de tous. Mais...

Documentaire Les bébés animaux Que savons-nous de ces tout petits animaux qui nous attendrissent tant ? Ce film présente la vie et le...

Documentaire Ces oiseaux font des figures incroyables dans le ciel Abonnez-vous http://bit.ly/ZappingSauvage A Rome, un million d’étourneaux exécute un incroyable ballet dans le ciel.

Documentaire Les lions grimpeurs, perchés dans les figuiers Ces lions grimpent l’équivalent de deux étages, ce qui est très inhabituel pour des mammifères aussi lourds.

Documentaire Un centre de réhabilitation pour les paresseux Malgré leur large sourire, les paresseux sont en danger. Les six espèces qui vivent en Amérique centrale et en...

Article Le tamanoir, un animal qui s’adapte au nord du Brésil Dans les territoires septentrionaux du Brésil, touchés de plein fouet par la déforestation, un animal assez insolite parvient à...

Documentaire A la découverte des grands singes Au cours de cette soirée exceptionnelle, Bernard de La Villardière part à la rencontre des grands singes que sont...

Documentaire Un ours polaire affamé risque sa vie ! Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.

Documentaire Le caniche Le caniche est un chien étonnant. Ses ancêtres, les chiens d’eau portugais lui ont légué une santé robuste ainsi...

Article Abeilles : pourquoi accueillir une ruche chez soi ? Le phénomène de disparition des abeilles inquiète de plus en plus de personnes, et beaucoup cherchent des moyens d’agir...

Documentaire L’incroyable astuce de ces chimpanzés pour récolter du miel ! Dans les forêts d’Afrique centrale, des chimpanzés ont mis au point une technique ingénieuse et méthodique pour s’approprier le...

Documentaire La patrouille des ours polaires au Groenland À Ittoqqortoormiit, sur la côte est du Groenland, le changement climatique est une menace pour les ours polaires. À mesure...