Documentaire



Dans la nature, les stratégies parentales diffèrent selon les espèces. Certains animaux, comme les chacals et les vautours, choisissent la fidélité et la stabilité d’une vie de couple. Dans la savane, la vie de couple peut être tumultueuse : les lions, hippopotames et babouins vivent dans des communautés mixtes où les disputes, les scènes de ménage et la passion sont fréquentes. Entre querelles et réconciliations, ces animaux partagent des moments de tendresse et de confrontation. En revanche, les guépards et les léopards préfèrent la solitude, échappant ainsi aux tensions familiales. L’amour et les responsabilités parentales prennent des formes très variées selon les espèces.

Réalisation: Yannick Haennel