Quel est le comble pour un poisson ?
L’été dernier j’ai passé pas mal de temps en mer, et j’ai été fascinée par les oiseaux marins. C’est...
Sur le chemin qui fait le tour du Mont-Blanc, nous observons une population de bouquetins alpins qui prospère de...
Ce reptile est très précis et peut envoyer son venin à plus de deux mètres, causant de terribles douleurs...
Un camouflage bien utile, mais un peu repoussant…
L’image du rat dans la culture populaire est souvent injuste, oscillant entre le nuisible des égouts et le vecteur...
Chez cette espèce de grenouille, c’est le mâle qui s’occupe des œufs après les avoir fertilisés, jusqu’à ce qu’ils...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Marie-Noëlle Baroni accueille un grand nombre d’animaux sauvages dans son immense domaine de Saint-Andiol, en Provence.
Un voyage au coeur du pays le plus vierge de la planète, la Papouasie/Nouvelle Guinée. Guidés par un couple...
\r\nSymboles de beauté, d’élégance et de liberté, les papillons incarnent aussi le changement. Les trois quarts des espèces sont...
L’évolution animale est une saga fascinante qui déploie une vaste toile de changements, d’adaptations et de transformations, dessinant le...
Savez-vous qu’il est encore possible de croiser un cerf au détour d’un sentier corse?…Pourtant le dernier grand cerf corse...
Ce jeune paralititan se trouve dans une situation particulièrement effrayante : il est coincé entre deux prédateurs géants, un...
Sous la surface, une incroyable conquête du vivant est à l’œuvre. Les récifs coralliens, véritables citadelles de vie, ne...
Ces grands cétacés dépouillent les lignes des pêcheurs en haute mer. Les orques, souvent surnommées « loups des mers », fascinent...
Ce jeune primate a tenté de renverser la hiérarchie, sans succès. Il cherche maintenant un moyen de restaurer la...
Au coeur des Pyrénées, deux loups sont chassés de leur meute surpeuplée, le plus ancien va apprendre tout ce...
Or Lazmi a développé une relation très particulière avec plusieurs lions blancs.
Et si les Grecs n’avaient pas inventé la démocratie ? Découverte d’espèces animales qui prennent collectivement et démocratiquement leurs...
« Malin comme un singe, rusé comme un renard », ces expressions ne sont pas utilisé par hasard ! Pourtant, l’homme...
