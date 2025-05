Documentaire

De nombreux animaux, parfois des plus étonnants, sont considérés comme des dieux vivants en Inde. Symbole par excellence de l’Inde, la vache est l’animal le plus emblématique du panthéon hindouiste. Libre d’errer là où bon lui semble, elle pose de sérieux problèmes à la vie quotidienne des Indiens, notamment dans les villes. Peu considéré, voire franchement haï dans la culture occidentale, le rat possède, au Rajasthan, un statut privilégié. Dans le temple de Deshnok, les pèlerins accourent chaque jour des quatre coins du pays pour offrir aux rats, incarnation de divinités, confiseries et bols de lait. Le Rajasthan est aussi la terre des Bishnoïs. Végétariens et profondément attachés à la défense du monde animal et végétal, ce peuple du désert du Tahar vénère tout particulièrement les gazelles.