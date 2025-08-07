Documentaire

Elysia Clarki est une espèce de limace de mer qui peut survivre plusieurs mois sans manger. Elle doit ce superpouvoir a son extraordinaire capacité à intégrer dans son propre corps les cellules photosynthétiques des algues qu’elle ingère. En gros, c’est un animal qui se comporte comme une plante, car il photosynthétise !

Quand ils ne trouvent pas d’algues pour se nourrir, ils peuvent rester 3 à 4 mois sans manger, et tirer leur énergie exclusivement de la photosynthèse; exactement comme le font les plantes.

Impressionnant, n’est-ce pas ?

Documentaire : Nature Invisible – Plantes Superpuissantes

Réalisation : Quincy Russell

