Documentaire



Les lièvres et les lapins, dont on recense plus de soixante espèces différentes, jouent un rôle clé dans les écosystèmes qui les abritent. Des montagnes Rocheuses jusqu’à la lande anglaise en passant par le désert de l’Arizona, les forêts boréales canadiennes ou le centre-ville de Chicago, ils ont colonisé la quasi-totalité de la planète. Mais de plus en plus, la perte de leur habitat et le changement climatique font reculer leurs populations. Une course scientifique contre la montre s’est engagée pour préserver leur diversité qui révèle des ressources jusqu’ici insoupçonnées, comme la manière dont le lièvre d’Amérique joue avec ses prédateurs, ou les ingénieuses techniques de survie du lièvre des marais.

Documentaire de Susan Fleming.