Ces cousins éloignés des dauphins ne seraient plus qu’une poignée, et c’est peut-être l’espèce la plus proche de l’extinction sur Terre. Ce sont des marsouins du Pacifique, et ils sont les victimes collatérales des filets de pêche dans le golfe de Californie, au large des côtes mexicaines. Pour @BrutAmerica, la réalisatrice Léo Hamelin a embarqué pendant une semaine sur le Sea Horse, un bateau de Sea Shepherd qui s’oppose aux braconniers pour tenter de sauver les derniers vaquitas de la planète.

