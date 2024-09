Documentaire



Dans la nature, il y a des herbivores à qui d’emblée rien ne sourit (à peine nés, à peine croqués) et d’autres qui s’en sortent mieux comme ce petit zèbre mâle né au cœur de la saison sèche qui tout au long de sa vie va jouir d’une bonne étoile.

Confronté à la sécheresse, aux prédateurs, aux mâles concurrents, il s’en sort toujours. Au fil des ans, il mène sans faillir et sans dommages le petit harem qu’il a constitué avec patience.

Mais finalement, est-ce simplement de la chance ou ce zèbre n’est-il pas simplement plus prudent, plus habile, plus malin que les autres ?

Auteur: Jean-Marc DAUPHIN