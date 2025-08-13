Documentaire

Roger et Jilsan font partie de l’ethnie des Antanouch.

Ils travaillent pour Qit Mineral Madagascar, une société minière qui finance un programme de sauvegarde des lémuriens. Beaucoup de ces petits animaux sont promis à une mort certaine en raison de la progression inexorable de la déforestation dans cette zone littoral du sud-est de Madagascar.

Mais ici, dans la réserve, une zone protégée que les gardiens parcourent régulièrement, ils peuvent vivre et se développer sans crainte.

Extrait du film : Les gardiens de la forêt – La dernière chance des lémuriens

Réalisation : Vincent Grémillon

