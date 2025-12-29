Ce serpent préfère habituellement les environnements aquatiques ou semi-aquatiques. Il n’est pas venimeux, mais sa morsure est très douloureuse.
Certaines espèces d’amphibiens accouchent de manière bien particulière.
Il est parfois nécessaire d’en arriver là, même si ce n’est pas idéal pour l’animal. La scène se déroule...
Observer le regard profond d’un grand singe provoque souvent un sentiment étrange, un mélange de reconnaissance et de vertige....
La vie démarre fort pour ces canetons !
Un homme consacre sa vie entière à sauver les gibbons menacés. Le documentaire suit le parcours de Chanée, un...
Il ne faut pas sous-estimer les fourmis de feu et leurs douloureuses piqûres, surtout quand on met les mains...
Parfois, sous l’eau, il se passe des trucs étranges.
Le monde sous-marin recèle des trésors qui dépassent souvent notre imagination la plus fertile. Parmi ces merveilles, le corail...
Les cochons ne naissent pas roses par hasard : leur couleur résulte d’un mélange de facteurs génétiques, biologiques et...
La Réunion est la seule île au monde à abriter deux espèces de pétrels strictement endémiques. Comme dans de...
Fourmilières, termitières ont depuis longtemps fasciné les humains. Ces constructions complexes offrent des réseaux de tunnels souterrains pour les...
Dans le massif du Kaçkar, en Turquie, une quarantaine d’apiculteurs issus de l’ethnie des Lazes, farouchement attachés à leurs...
À quelques heures de voiture de Johannesburg, la soigneuse animalière d’origine autrichienne Hildegard Pirker abrite dans les enclos d’une...
Un entrainement millimétré pour le chimpanzé…
Une bactérie fut probablement responsable de la mort de certains dinosaures.
Dans la péninsule Valdès, en Argentine, Pinino a conservé ses racines basques. Lorsque ses ancêtres sont venus s’installer ici...
Comment il y a 500 millions d’années, la « race des prédateurs » est-elle née ? Leur taille, leur...
Shaabani Ali Hassan travaille comme guide dans la réserve de Jozani, à Zanzibar. Chaque jour, il accompagne les visiteurs...
Comment gérer la dangerosité des chiens de combat ? La dresseuse de chiens Vanessa Bokr connaît mieux que personne l’agressivité...
Pour ce mâle, c’est l’heure de la pédicure et toute une équipe est mobilisée pour le soigner sans le...
