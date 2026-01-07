Documentaire

Victime de la chasse intensive, le phoque gris avait failli disparaître il y a une quarantaine d’années. Aujourd’hui, son retour perturbe la pêche en mer Baltique, car cet animal opportuniste est le plus grand prédateur d’Allemagne.

En Lettonie, l’un des derniers pêcheurs en activité s’est équipé de filets anti-morsures. La Suède a même réautorisé la chasse aux phoques. Bien que le mammifère marin reste encore rare, sa présence sur les côtes allemandes divise : entre protection de l’espèce et conflits d’usage, la cohabitation s’annonce tendue.

Reportage (Allemagne, 2025, 30mn) disponible jusqu’au 02/12/2026