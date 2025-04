Documentaire

C’est un animal gigantesque. Près de 20 tonnes. Trois fois la taille d’un éléphant ! Le plus grand mammifère terrestre de tous les temps. Des pattes de rhinocéros. Un corps de bovin. Un cou d’okapi. Une tête de tapir… Il semble tout droit sorti de l’imagination. Mais Baluchithérium a bel et bien existé ! Au Baloutchistan, province isolée au nord du Pakistan, dans une ravine sablonneuse, Jean-Loup Welcomme et son équipe entreprennent de reconstituer un squelette complet du mystérieux animal. Fossile après fossile, le géant disparu depuis 25 millions d’années retrouve son apparence et même la vie grâce aux techniques d’animation en images de synthèse.