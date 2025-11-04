La biodiversité terrestre traverse une crise d’une ampleur inédite depuis des millions d’années. Partout dans le monde, les habitats...
Les larves d’éphémères grandissent dans la vase pendant un an, en attendant les bonnes conditions pour sortir. Elles doivent...
Dans un cirque, on fait un bras d’honneur à la chaîne alimentaire
La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...
Toute créature vivante a besoin d’énergie et donc de nourriture. C’est même un facteur important dans la façon dont...
Ces scientifiques ont deux missions principales : photographier les requins présents dans la zone, et prélever un échantillon de...
Au Cameroun, les chimpanzés ne sont pas en sécurité : ils sont dans le collimateur des braconniers. Les bébés...
Ils vont passer 6 mois dans ce centre de soin pour animaux
En mission dans le désert australien, les chasseurs de pythons évaluent les dommages causés par le crapaud buffle, partent...
Souvent considéré à tort comme « le monde du silence », l’océan est sonore. Le vent, la glace, les activités humaines...
En Alaska, des habitants d’Anchorage ont eu la surprise de voir deux élans en rut débarquer et se mesurer...
Quand ils sont aussi nombreux, les gnous et les zèbres n’ont rien d’une proie facile pour les crocodiles.
En partant du cimetière des chiens d’Asnières-sur-Seine et en passant par le Musée d’histoire naturelle de Berne en Suisse,...
Vu d’un train, toutes les vaches et tous les porcs se ressemblent du Nord au Sud de la France....
Au zoo de Thoiry, nous sommes allés à la découverte des éléphants et de leur histoire. Un documentaire de...
Avec leurs magnifiques ramures, les puissants cerfs rouges forment une aristocratie au coeur des profondes forêts européennes. Mais ces...
La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...
Depuis les 30 dernières années, le Dr. Menna Jones étudie la vie des diables de Tasmanie, le plus gros...
Mal aimée, pourchassée, écrasée, aspirée, la vie de l’araignée n’est pas toujours aisée dans nos habitations, prenons le temps...
Sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels dans les zones publiques,...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site