Article Les 10 espèces animales les plus menacées de la planète La biodiversité terrestre traverse une crise d’une ampleur inédite depuis des millions d’années. Partout dans le monde, les habitats...

Documentaire L’éphémère, un « alien » parmi les insectes Les larves d’éphémères grandissent dans la vase pendant un an, en attendant les bonnes conditions pour sortir. Elles doivent...

Documentaire Le mâle girafe sirote l’urine de la femelle avant le coït La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...

Documentaire L’étrange cohérence du dromadaire Toute créature vivante a besoin d’énergie et donc de nourriture. C’est même un facteur important dans la façon dont...

Documentaire Comment sont réalisées les estimations du nombre de requins ? Ces scientifiques ont deux missions principales : photographier les requins présents dans la zone, et prélever un échantillon de...

Documentaire Ces bébés chimpanzés sont victimes de braconnage Au Cameroun, les chimpanzés ne sont pas en sécurité : ils sont dans le collimateur des braconniers. Les bébés...

Documentaire Ce couple va vivre sa passion des animaux sauvages en Equateur Ils vont passer 6 mois dans ce centre de soin pour animaux

Documentaire Chasseurs de Pythons – Lézards d’Australie En mission dans le désert australien, les chasseurs de pythons évaluent les dommages causés par le crapaud buffle, partent...

Conférence Plongée sonore dans l’univers des cétacés : les suivis par acoustique passive Souvent considéré à tort comme « le monde du silence », l’océan est sonore. Le vent, la glace, les activités humaines...

Documentaire Affrontement d’élans en plein milieu d’un quartier résidentiel En Alaska, des habitants d’Anchorage ont eu la surprise de voir deux élans en rut débarquer et se mesurer...

Documentaire Des crocodiles se font piétiner par les gnous qu’ils tentent de chasser Quand ils sont aussi nombreux, les gnous et les zèbres n’ont rien d’une proie facile pour les crocodiles.

Documentaire Barry, chien sauveteur En partant du cimetière des chiens d’Asnières-sur-Seine et en passant par le Musée d’histoire naturelle de Berne en Suisse,...

Documentaire Adieu veaux, vaches, cochons : que sont devenues les races disparues ? Vu d’un train, toutes les vaches et tous les porcs se ressemblent du Nord au Sud de la France....

Documentaire Sur les traces des éléphants Au zoo de Thoiry, nous sommes allés à la découverte des éléphants et de leur histoire. Un documentaire de...

Documentaire Les rois de la forêt : la vie secrète des cerfs Avec leurs magnifiques ramures, les puissants cerfs rouges forment une aristocratie au coeur des profondes forêts européennes. Mais ces...

Documentaire Les trois fondements de la puissance d’un lion La puissance d’un roi se mesure à sa troupe et à ses trois piliers : une solide coalition, la...

Documentaire Le diable de Tasmanie Depuis les 30 dernières années, le Dr. Menna Jones étudie la vie des diables de Tasmanie, le plus gros...

Conférence Plongée dans l’univers sensoriel des araignées Mal aimée, pourchassée, écrasée, aspirée, la vie de l’araignée n’est pas toujours aisée dans nos habitations, prenons le temps...