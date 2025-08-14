Au cœur du Pacifique, Clipperton est l’atoll le plus isolé de la planète et reste encore une énigme pour la science… En partant de l’idée formidable de faire l’inventaire naturaliste d’un lieu totalement sauvage et isolé, Jean-Louis Etienne se situe, avec cette grande expédition pluridisciplinaire, dans la lignée des explorateurs du XIXe siècle. Au cœur du Pacifique, Clipperton est l’atoll le plus isolé de la planète et reste encore une énigme pour la science. Comment la vie y est-elle apparue ? Comment s’est constitué cet écosystème unique ? L’expédition Clipperton a pour objectif de réaliser un inventaire biologique de l’île, opération indispensable pour mettre en place les mesures de protection nécessaires. À plus long terme, cette mission exploratoire tentera de se pérenniser : Clipperton pourrait devenir un observatoire permanent de l’évolution du milieu marin. De décembre 2004 à avril 2005, autour d’une équipe permanente de dix personnes, des chercheurs se relaient sur l’île. Le Rara-Avis, un voilier trois-mâts de 40 mètres, est affrété pour la durée de l’expédition… Clipperton abrite la plus grande colonie de fous masqués au monde, une espèce d’oiseaux marins. Une expédition scientifique y révèle un écosystème fragile, menacé par l’activité humaine.
Réalisation : Luc Marescot, Brigitte Delahaie & Didier Touchette