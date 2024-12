Documentaire

La gazelle dorcas ou gazelle Dorcade (Gazella dorcas) est une espèce de gazelle de la famille des bovidés qui vit dans le Sahara, elle est le plus petit des bovidés sahariens. C’est une espèce protégée, sa population est estimée entre 35 000 et 40 000 animaux. Extrêmement rapide à la course, les gazelles Dorcas peuvent courir jusqu’à 80 km/h – 90 km/h en vitesse de pointe. Dès qu’elles sont effrayées, elles détalent pour se mettre hors de portée de ce qui leur paraît être un danger. Seul le guépard peut la dépasser, cependant elle fait des zigzags, dès que ce dernier la pourchasse et il a bien du mal à suivre ses virages très énergiques. Très agiles, elles pratiquent le stotting sorte de saut rebond qu’elles peuvent réaliser plusieurs fois à la suite, jusqu’à 1,75 mètre de haut et sur une longueur d’environ 4 mètres.