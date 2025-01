Documentaire

À Anchorage, la plus grande ville d’Alaska, on peut facilement croiser un ours, un orignal, un loup ou encore un coyote en plein milieu urbain. Ces animaux sont devenus de vrais pillards et sèment la pagaille. Mais bien qu’ils soient habitués à croiser l’homme, ils n’en restent pas moins des animaux sauvages, surtout quand ils sortent d’hivernation.