Documentaire Animaux de compagnie : combien chat coûte ? Les chats et les chiens font partie de la vie de bon nombre de Suisses. On compte plus de...

Documentaire Une maman ourse risque sa vie pour ses petits Une ourse noire doit tout faire pour défendre ses oursons.

Documentaire Sangliers, renards, fouines : ils envahissent nos villes ! Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...

Documentaire Ce bisonneau perdu sur un îlot se retrouve piégé par un loup Les loups affamés ne mesurent pas le risque que sont les bisons. Mais un bisonneau est une cible plus...

Documentaire Un plongeur raconte sa rencontre avec un gigantesque requin-marteau La rencontre aurait pu tourner au vinaigre, mais c’est finalement une raie qui a fait les frais des puissantes...

Documentaire La technique infaillible de ce chasseur de serpent pour débusquer un dangereux cobra Le cobra du Cap est un serpent très venimeux. Sean Thomas se retrouve quotidiennement face à ce type de...

Documentaire Richard Sears : l’homme qui tomba amoureux des baleines À l’âge de 18 ans, Richard Sears est tombé amoureux des baleines. Lors d’un voyage aux îles Mingan, il...

Conférence Le loup est l’ancêtre du chien On sait grâce à l’ADN que tous les chiens descendent du loup et que cela date de 36.000 ans...

Documentaire Predator X : le reptile géant des profondeurs Le Predator X était un pliosaure terrifiant. C’est l’un des plus grands prédateurs que la Terre ait jamais connue.

Conférence Chauves-souris, les échos de la nuit Dès que la nuit enveloppe le paysage de son manteau sombre, un ballet céleste fascinant se déploie dans le...

Documentaire Premiers pas dans la savane – Le temps des épreuves Grandir dans la savane est une expérience éprouvante. Après la disparition de son jumeau, le petit léopard a failli...

Documentaire L’éléphant du désert, un géant qui s’adapte à son environnement Pour les 150 éléphants du désert qui affrontent un climat très sec, l’énergie est précieuse et ne peut pas...

Documentaire Stratégies de reproduction : les clés du succès Qu’est-ce qui permet à certaines espèces de survivre dans des conditions difficiles ? Quels sont les secrets de leur...

Documentaire Sur les traces du lynx, le très secret félin du Jura Véritables emblèmes de leur territoire, certains animaux incarnent la richesse naturelle de nos régions, comme le lynx, plus gros...

Documentaire Aventures en terre animale | Le condor du pacifique Dans des décors exceptionnels, un couple de photographes animaliers, Guillaume Mazille et Marie Schneider, fait partager ses rencontres. Aujourd’hui,...

Documentaire Poisson scie et cie \r

Plongez dans les mystères de l’évolution avec le docteur Brady Barr ! Notre expert se lance dans une exploration...

Documentaire Caméra à la patte – Suricates, chimpanzés et manchots Des caméras ultra-légères fixées aux cous des chimpanzés permettent de suivre les singes lorsqu’ils évoluent dans les arbres et...

Documentaire Entre lions et hyènes, la concurrence est rude pour les guépards Cette femelle doit chasser assez pour nourrir plusieurs estomacs, tout en faisant attention à la sécurité de ses petits.

Article La mante religieuse : un prédateur fascinant au cœur de la nature La mante religieuse, connue pour son apparence distinctive et son comportement intrigant, est un insecte qui suscite à la...