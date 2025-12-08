Au cœur des traditions des taureaux et des aigles : le courage des éleveurs. Les éleveurs dévoilent leur quotidien entre maîtrise des taureaux, traditions enracinées et transmission de gestes anciens. À leurs côtés, d’autres passionnés œuvrent pour réapprendre à des aigles nés en captivité à voler, pêcher et retrouver leur instinct sauvage. Le documentaire relie ces deux mondes, celui de la terre et celui du ciel, en montrant comment l’humain accompagne et respecte des animaux puissants, parfois imprévisibles, tout en préservant un patrimoine culturel unique. Entre danger, patience, envols et émotions, le documentaire met en lumière la relation intime qui unit l’homme, l’animal et la liberté.