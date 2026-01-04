La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes d’autrefois.
Réalisateurs : Jean-Philippe Macchioni et Dominique Garing
Lors de cette conférence, Gérard Mourou présenta de manière accessible sa découverte des impulsions laser ultra-intenses générées par impulsions...
Le plésiosaure est sans doute l’une des créatures les plus captivantes de l’histoire naturelle, un témoin d’une époque où...
Classés site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO, les Tsingys de l’Ankarana de Madagascar se présentent comme de véritables cathédrales...
Et s’il complotait pour conquérir le monde ?
L’axolotl, cet amphibien fascinant originaire des lacs du Mexique, possède un atout biologique qui le distingue de nombreuses autres...
Le fennec est aussi appelé renard des sables.
Canelle est une jeune femelle chimpanzé âgée de 6 mois lorsque sa mère est tuée par des braconniers. Seule...
Pour beaucoup, les insectes sont répugnants, allergisants, phobiques, piquants… Mais d’autres leur trouvent de nombreuses vertus. Ils peuvent servir...
Cyrus North et Tanguy Toopet se lancent dans une aventure passionnante aux côtés du berger Joseph Boussion, dans les...
Chaque année en France, plus de 100 000 chiots et chatons viennent au monde. Des bébés qui vont connaitre...
Chien rapporteur et de compagnie. Caractère: chien idéal pour toutes les familles. La docilité, l’intelligence, la joie, la sensibilité,...
Un voyage à l’ère préhistorique basé sur les dernières études en paléontologie, mis en scène par Hollywood et illustré...
Le parc animalier de l’Allier, qui abrite lions, éléphants, tigres et hippopotames, attire 6000 visiteurs par jour. Le temps...
Dans la savane africaine, les animaux doivent composer avec l’absence d’eau. Cette espèce de zèbre, la plus menacée et...
Nourrir les requins est une passion répandue dans le milieu des plongeurs. LE SOURIRE DES REQUINS nous fait partager...
Ils nous paraissent familiers à tel point que nous avons oublié qu’ils furent jadis comme toutes les autres espèces...
Les mouches nous apparaissent souvent comme des insectes dégoûtants. Pourtant elles ne sont pas là que pour nous embêter,...
Après l’épouillage, qui a le double avantage de nettoyer la peau et renforcer les liens sociaux, une bonne sieste...
Grâce à ses techniques de camouflage, le scinque à langue bleue survit dans les terrains arides d’Australie et permet...
Découverte des habitats et modes de vie des dinosaures, qui ont régné il y a plus de 250 millions...
