Documentaire Les chiens peuvent-ils parler ? Sur les réseaux sociaux, certains chiens particulièrement compétents semblent capables de communiquer avec leurs maîtres par le biais de...

Article Les dauphins sont-ils réellement conscients d’eux-mêmes ? Les dauphins fascinent depuis toujours par leur intelligence, leur comportement social complexe et leur capacité à interagir avec l’humain....

Documentaire Rats : nos pires ennemis ou nos meilleurs alliés ? Il vit sous nos pieds, dans nos murs, et parfois dans nos cœurs… Découvrez la vérité sur le rat,...

Documentaire Il est le papa de 70 aigles La maison des aigles. Le cadre est magnifique : un château médiéval en haut d’une colline alsacienne. On peut...

Documentaire Le cheval de mer du Morbihan Les hippocampes sont les animaux fétiches du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, au point de figurer dans...

Documentaire Ces adorables singes peuvent-ils survivre dans la jungle ? Ils chantaient pour la forêt. L’homme les a réduits au silence. Aujourd’hui, ils apprennent à chanter de nouveau. Dans...

Conférence Les chats, à la conquête du monde et des âges Les félins fascinent les humains depuis des temps immémoriaux. L’un d’eux, le chat, s’est petit à petit imposé dans...

Documentaire Seule cette chauve-souris peut polliniser cette fleur Anoura fistulata, une chauve-souris originaire des Andes, possède une caractéristique exceptionnelle : une langue démesurée, plus longue que son...

Documentaire L’aventure de la vie – Stratégies de survie \r

Comment les animaux – mais aussi les végétaux – parviennent-ils à survivre et à se reproduire ? Ce premier...

Documentaire Pour l’amour des Chevaux – La vie d’un centre équestre Elle a toujours eu une passion énorme pour le cheval. Quand elle était petite, elle voulait toujours faire du...

Documentaire Guépards – Dans la savane de Namibie En Namibie, Dave Houghton et sa compagne participent au programme de sauvetage et de réhabilitation des guépards.

Documentaire Quand deux troupeaux d’éléphants se rencontrent, la panique s’installe Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...

Documentaire Moutons blancs, nez noirs : les chouchous du Valais Dans la région du Haut-Valais, Fabienne et Kilian Schnydrig habitent avec leurs trois enfants à Mund, village perché à...

Documentaire Ils ont trouvé la solution pour lutter contre les moustiques ! Lutter contre le moustique est un combat collectif à Singapour. Là-bas, pas question de discuter la méthode. Dans cette...

Documentaire La migration impressionnante des oies des neiges Les oies des neiges peuvent parcourir 6 400 km en une seule migration, avec des trajets de 1 000...

Documentaire Harfang des neiges Ce documentaire unique raconte une histoire fascinante et à couper le souffle : comme dans un conte de fées,...

Conférence Cheval mythes et légendes L’art et la littérature sont peuplés de figures équines qui nous fascinent et nous façonnent. D’où vient cet imaginaire,...

Documentaire À la recherche du ver géant \r

Sur les soixante millions d’espèces de ver que compte la planète, selon les estimations des scientifiques, deux millions seulement...