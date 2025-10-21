Chez certains animaux, il n’y a pas de période particulière pour la reproduction donc les batailles pour trouver des partenaires peuvent se déclencher à tout instant. Images tirées de la série documentaire « Animal fight club ».
Sur les réseaux sociaux, certains chiens particulièrement compétents semblent capables de communiquer avec leurs maîtres par le biais de...
Les dauphins fascinent depuis toujours par leur intelligence, leur comportement social complexe et leur capacité à interagir avec l’humain....
Il vit sous nos pieds, dans nos murs, et parfois dans nos cœurs… Découvrez la vérité sur le rat,...
La maison des aigles. Le cadre est magnifique : un château médiéval en haut d’une colline alsacienne. On peut...
Les hippocampes sont les animaux fétiches du Parc naturel régional du Golfe du Morbihan, au point de figurer dans...
Ils chantaient pour la forêt. L’homme les a réduits au silence. Aujourd’hui, ils apprennent à chanter de nouveau. Dans...
Les félins fascinent les humains depuis des temps immémoriaux. L’un d’eux, le chat, s’est petit à petit imposé dans...
Les esprits affamés traquent nos océans et les nouvelles découvertes d’aujourd’hui révèlent l’intelligence extraordinaire de nombreux prédateurs marins. Ces...
Anoura fistulata, une chauve-souris originaire des Andes, possède une caractéristique exceptionnelle : une langue démesurée, plus longue que son...
\r\nComment les animaux – mais aussi les végétaux – parviennent-ils à survivre et à se reproduire ? Ce premier...
Elle a toujours eu une passion énorme pour le cheval. Quand elle était petite, elle voulait toujours faire du...
En Namibie, Dave Houghton et sa compagne participent au programme de sauvetage et de réhabilitation des guépards.
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
Dans la région du Haut-Valais, Fabienne et Kilian Schnydrig habitent avec leurs trois enfants à Mund, village perché à...
Lutter contre le moustique est un combat collectif à Singapour. Là-bas, pas question de discuter la méthode. Dans cette...
Les oies des neiges peuvent parcourir 6 400 km en une seule migration, avec des trajets de 1 000...
Ce documentaire unique raconte une histoire fascinante et à couper le souffle : comme dans un conte de fées,...
L’art et la littérature sont peuplés de figures équines qui nous fascinent et nous façonnent. D’où vient cet imaginaire,...
\r\nSur les soixante millions d’espèces de ver que compte la planète, selon les estimations des scientifiques, deux millions seulement...
Dans le ballet rythmique de la nature, il arrive qu’un orage transforme une belle journée d’été. Les oiseaux et...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site