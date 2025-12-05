Un voyage scientifique au cœur du plus grand rassemblement de requins gris du Pacifique. Au large de Rangiroa, une équipe de scientifiques explore l’une des plus vastes concentrations de requins gris jamais observées. Leur objectif : comprendre leurs déplacements, leurs comportements sociaux et percer enfin le mystère de leur reproduction, encore jamais documentée. Entre installations sous-marines ambitieuses, conditions extrêmes, plongées au recycleur et rencontres avec les prédateurs du récif, l’expédition bascule vers une enquête menée à l’instinct lorsque la technologie les abandonne.
Un documentaire de Cyril Tricot
©AMP