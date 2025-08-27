Guidés par leur odorat et motivés par l’instinct de reproduction, les saumons doivent braver bien des dangers.
Ce crustacé est capable de percevoir les infrarouges, les ultraviolets, et même la lumière polarisée linéaire ou ondulée.
Nous nous sommes rendu au Salon de l’agriculture pour découvrir l’incroyable concept de cet exposant. Il produit du lait...
Des experts enquêtent sur les attaques spectaculaires de deux grands requins blancs. C’est dans l’environnement local que se trouve...
Le cordon ombilical se détache alors que le bébé est encore dans l’utérus, ce qui oblige l’éléphante à mettre...
Ce rapace, présent sur la quasi-totalité de la surface du globe, est capable de suivre sa victime grâce à...
L’Australie compte deux fois plus de kangourous que d’habitants. Ils sont 50 millions répartis sur tout le territoire. Malheureusement,...
Les requins fascinent depuis toujours par leur puissance, leur mystère et leur rôle essentiel dans l’équilibre des océans. Souvent...
Cet endroit inaccessible ne protège pas les petits des prédateurs ailés comme les pygargues à tête blanche.
L’aventurier, herpétologiste et photographe Nathanaël Maury se rend en Arizona, à l’extrême sud des États-Unis, où il photographie un...
Le mosasaure est un reptile géant disparu depuis longtemps. Retour sur l’évolution de cette espèce, qui est passée de...
De nombreuses idées reçues continuent de circuler sur ces icônes de la paléontologie. Il est temps de leur tordre...
Le comportement énigmatique des flamants roses, qui consiste à se tenir sur une seule patte, intrigue depuis longtemps les...
Les relations entre les enfants et les animaux sauvages ont toujours été source de fascination et d’inspiration. Cette série...
La fin de l’hiver arrive. Dans les campagnes sauvages françaises, de nombreux bébés vont voir le jour. Pour protéger...
Le bison est un animal impressionnant qui a longtemps fasciné l’humanité, que ce soit en Amérique du Nord ou...
Les vautours sont capables de repérer un cadavre d’antilope à cinq kilomètres d’altitude. Quant aux phoques, ils peuvent plonger...
Les fourmis piqueuses qui ont élu domicile dans les épines des acacias produisent une étrange mélodie dans le désert.
L’histoire de la vie sur Terre et celle du feu sont intimement liées : le volcanisme est à l’origine...
Dans la savane africaine, les plus grands prédateurs semblent irrémédiablement attirés par des proies capables de se défendre et...
Kumba est un jeune éléphant d’une douzaine d’années qui vit dans la grande forêt primaire de Centrafrique. Ce film...
