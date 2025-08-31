Ce mammifère déploie des trésors d’intelligence pour piéger des bancs de poissons.
Le buffle est vigoureux et vend chèrement sa peau, les lions adaptent donc leur stratégie.
La chute des bois chez les élans est un phénomène naturel qui intrigue non seulement les chercheurs mais aussi...
Le mâle doit rester vigilant, car de nombreuses espèces voient les œufs comme un délicieux en-cas.
Le basilic vert est capable de courir sur l’eau à plus de 1.5 m/s, mais la vitesse seule ne...
À Madagascar, Géraud Leroux se consacre à la protection des tortues marines des îles Barren dont l’habitat est de...
Swift est en danger car elle est plus lourde que les autres suricates et son corps peine à suivre...
Federico Fanti profite de sa visite au musée pour poser une question faussement simple : qu’est-ce qu’un dinosaure ?
Comment des espèces différentes peuvent se comprendre mutuellement ? Conférence de Marine Grandgeorge, Maître de conférences à l’Université de...
Les bisons sont les plus gros animaux d’Europe, les plus anciens et parmi les plus sauvages. Ces géants vivent...
10.000 à 15.000 années en arrière, de nombreuses espèces qui appartenaient à ce qu’on appelle la « méga faune » disparaissaient....
Toutes les formes sont dans la nature, c’est bien connu mais parfois celle-ci a vu les choses en grand....
Certains animaux n’hésitent pas à s’aventurer dans des milieux qui ne leur sont pas familiers. Tourné en Argentine, dans la baie...
De plus en plus de loups vivent dans nos forêts et, parfois, s’aventurent même dans des localités. Il ne...
Ses pattes, ses griffes et ses molaires lui permettent d’attraper du poisson, mais il n’est pas assez bien équipé...
Ça se passe sur une plage du Costa Rica…
Le chat est un animal carnivore. Il a donc besoin de trouver dans son alimentation des molécules issues d’autres...
Au Népal, dans la région du Manaslu, à 2000 mètres d’altitude, vit l’ethnie Gurung. Chaque année, quelques-uns des siens...
Sur les ourlets de la vallée du Rift en Tanzanie, la pression du climat et des hommes est en...
Dans l’ouest de la partie canadienne des montagnes Rocheuses, on trouve un petit animal solitaire dont les exploits titanesques...
En se réveillant de son hibernation, l’amphibien se lance dans la quête de l’endroit parfait pour donner naissance à...
