Documentaire

Wapo est le chef coutumier de l’une des deux tribus de Santa Catalina. Descendant direct par sa mère de Fica-Fica, il est, comme le veut la tradition mélanésienne, le possesseur de la légende et de la technique originelle de la pêche au cerf-volant.

Chaque année, depuis son plus jeune âge, quand le Marva – le vent du cerf-volant – souffle (au mois de juin/juillet) il pêche le poisson aiguille. Aujourd’hui à plus de 70 ans, Wapo sait qu’il ne pourra bientôt plus pêcher, sa vue baisse. Aussi pour ne pas risquer que la légende des ailes du pêcheur ne meure avec lui, il a décidé de transmettre son savoir et sa légende à son petit neveu Jay âgé de 11 ans et qui descend de Fica-Fica par son père.

Documentaire : Légendes Marines – Les ailes du Pêcheur

Réalisation : Jérôme Ségur