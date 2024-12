Documentaire

C’est un géant méditerranéen, qui a longtemps tourné le dos à la mer. L’Algérie redécouvre aujourd’hui son littoral, et Thalassa nous emmène pour un voyage inédit tout au long de ces 1600 kilomètres de côtes.

D’ouest en est, les paysages algériens offrent une variété fascinante. D’Oran jusqu’à Annaba, le voyageur traverse des reliefs lunaires, des forêts épaisses, des marais multicolores et des dunes à perte de vue. De ces côtes méconnues, Thalassa propose une exploration inédite.

90 pour cent des algériens vivent le long des côtes. Pourtant certaines plages restent désertes, et les bateaux sont rares. Pourquoi ce paradoxe ? À cause de cette « décennie noire » qui a ensanglanté le pays. Depuis les années 90, la population a gardé des réflexes de prudence.

Pour faire revivre le littoral, la société civile se mobilise. L’équipe de Thalassa a suivi 4 de ces algériens ordinaires et extraordinaires. Pour eux, la mer est une évidence. Ils seront nos guides.

Il y a d’abord Samia, la plongeuse. Samia la féministe, la première femme à avoir gagné ses galons de moniteur en Algérie. D’ouest en est, Samia nous emmènera sur les meilleurs spots de plongée.

Abdel, le cuisinier, partira pour un tour d’Algérie des meilleures recettes de poisson.

Nous suivrons aussi Karim l’écolo, dans ses ballades à couper le souffle.

L’Algérie est un pays jeune. C’est une force, si chacun trouve sa place. Mohammed, la nouvelle star du raï, veut faire bouger les choses avec ses chansons.

Une plongeuse, un cuistot, un écolo et un chanteur: avec eux nous irons de surprise en surprise.

Nous embarquerons avec la jeunesse dorée, et avec une femme capitaine de pêche.

Nous irons à la plage avec les vacanciers… et les policiers.

Nous verrons les coulisses d’une incroyable criée silencieuse.

Nous grimperons dans la casbah d’Alger, et nous plongerons dans des grottes inexplorées.

D’ouest en est, c’est parti pour un voyage de 1600 kilomètres.

Une traversée de l’Algérie, ce pays qui avait tourné le dos à la mer. Et qui, aujourd’hui, la retrouve.

Première diffusion : 03/04/2015

Un reportage de Alexis MARANT