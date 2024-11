Documentaire

On n’est pas sérieux à 95 ans, et personne n’a empêché le père Berlivet de prendre la mer et d’aller à la pêche seul sur son petit canot à moteur. Il est arrivé en 1918 à 13ans sur l’Île d’Yeu « pour faire le maquereau ». Aujourd’hui, il est le plus vieux marin et il prend le temps de goûter la vie. Il a raison Jules, faut ralentir. Pendant ce temps, Germaine nous révèle sa vraie nature. Un sacré tempérament cette Germaine !

Réalisation : Patrice Gérard