En Nouvelle-Calédonie, sur l’île des Pins, qu’on surnomme aussi « l’île la plus proche du paradis », vivent des insulaires qui ont su tirer profit de la luxuriante forêt qui s’y dresse. Pour sillonner l’eau turquoise qui encercle l’île de 152 km², une embarcation a fait ses preuves : la pirogue à balancier. Ils sont aujourd’hui encore plusieurs à connaître les secrets de sa construction, transmis de génération en génération et nécessitant plusieurs rituels symboliques.
À plusieurs milliers de kilomètres de là, en Indonésie, un autre peuple a su conserver les méthodes de construction navale de ses ancêtres.
À Sulawesi, l’une des plus grandes îles du pays, se trouve le petit village de Tana Beru, où des hommes s’affairent jour après jour à la construction de navires traditionnels appelés « pinisis ». Assemblés à l’aide d’outils rudimentaires et ne nécessitant pas le moindre clou, ces embarcations d’un autre temps font la fierté des habitants du village.
Un documentaire de Léni MERAT, Jean Marc CHAUVET, Emmanuel CORRE
Anne Laure CAHEN,Karina MARCEAU, Yanie DUPONT-HÉBERT, Frédéric RÉAU
Ismaël DECARRE